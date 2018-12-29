Rum Yönetimi 2019-2020 döneminde 7 sondaj hedefliyor

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde 2019-2020 döneminde 7 sondaj hedeflendiği haber verildi

Politis’in haberine göre 7 sondajdan biri kesin. ExxonMobil Ocak veya Şubat ayında 10’uncu parselde “Anthea” veya “Glafkos” (en olası) hedeflerinden birinde bir sondaj yapacak.

Total’in, Eni ile yarı yarıya ruhsat sahibi olduğu 6’ncı parselde, neredeyse “Afrodit” yatağındaki kadar (4 tcf) dinamiğe sahip olduğu tahmin edilen “Kalypso” hedefinde teyit sondajı yapması olasılığı bulunuyor. “Kalypso” hedefi için teyit sondajının 7’nci parselde yapılması kuvvetle muhtemel ancak bu, Rum Bakanlar Kurulu’nun 7’nci parsele talip olan Eni/Total’e ruhsat verip vermeme kararına bağlı olacak.

Hazırlıklarına önümüzdeki aylarda başlanması beklenen diğer 5 sondajdan en az bir veya ikisinin 2019 sonlarına doğru başlayıp 2020’de tamamlanacağı değerlendiriliyor. Eni ve Total’in halen başlattığı ön hazırlıklar, mevcut parsellerdeki hedeflerin seçilmesini de kapsıyor .

Sondajların yapılacağı parsellere dair güvenilir bilgi sahibi olmadığına işaret eden gazeteye göre Eni/Total’in 6, 11 ve 8 numaralı parsellerde müşterek, Eni’nin de 2, 3 ve 9’uncu parsellerde tam ruhsat sahibi olduğunu hatırlattı. Eni’nin, geçen şubat ayında Türk gemilerinin önleme yapması nedeniyle giremediği 3’üncü parseldeki “Supia” hedefindeki planlı sondajın da beklemede olduğunu anımsattı.