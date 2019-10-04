 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
30 0
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
79 0
 
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
42 0
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
206 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
86 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
62 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
63 0
banner82

Rum Ulusal Konseyi'nin gündemi müzakere süreci ve 7. parseldeki gelişmelerdi

banner27

Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in toplantıya katılan Rum siyasi parti başkanlarını, Yavuz sondaj gemisinin bölgeye yeniden gelişiyle meydana gelmekte olan yeni olgular ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve New York temasları hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

Rum Ulusal Konseyi'nin gündemi müzakere süreci ve 7. parseldeki gelişmelerdi
banner267

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında bu sabah Başkanlık Sarayında gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının, öğlen 13.00 sıralarında tamamlandığı haber verildi.

Toplantının 10.30 sıralarında başladığını ve yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdüğünü bildiren Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in toplantıya katılan Rum siyasi parti başkanlarını, Yavuz sondaj gemisinin bölgeye yeniden gelişiyle meydana gelmekte olan yeni olgular ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve New York temasları hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yapılan istişareler, New York’ta BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği görüşme, diğer temasları, aynı zamanda Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne yapılan başvuru konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdiğini belirtti.

Prodromu toplantı esnasında “Kıbrıs MEB’inde yer alan 7’inci parseldeki yeni Türk müdahalesi ve hükümetin bunun karşısındaki faaliyetleri hakkında bilgi verildiğini” de ifade etti.

Prodromu, “Anastasiadis’in toplantı sırasında, referans şartlarında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına ulaşılması konusundaki kararlılığını yinelediğini” de dile getirdi.

Prodromu, tüm Rum siyasi güçlerin “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i içerisindeki yeni kışkırtıcı ve yasadışı müdahalesini şiddetle kınadıklarını” da savundu.

Hükümetin ileri sürülen Türk tehditlerinin ele alınması için hangi önlemleri alacağı konusundaki bir soruya ise Prodromu, “ellerindeki tüm hukuki, politik ve diplomatik araçları kullanarak faaliyetlerde bulunulduğunu ve şu an başka bir şeyden söz etmenin yararlı olmayacağını” ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.