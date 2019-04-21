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Rum topcu subayı seri katil çıktı

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RMMO Topçu Subayı ikinci cinayeti de üstlendi, polis cinayetler serisiyle karşı karşıya olduğundan endişe ediyor

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Rum topcu subayı seri katil çıktı
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Cesedi geçen Pazar günü Mitsero’daki terk edilmiş madende, maden rögarında bulunan Marry Rose (38) isimli Filipinli kadının katil zanlısı olarak tutuklanan ve Marry Rose’u ve 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki RMMO (Rum Milli Muhafız Ordusu) topçu subayının gösterdiği 125 metrelik rögar içerisinde yeni bir kadın cesedi daha bulundu.
Fileleftheros; “İkinci Ceset Dehşet Yaratıyor” başlıklı manşet haberinde, geçen yılın Mayıs ayında kayıp ilan edilen Marry Rose’un cesedinin bulunmasının ardından 6 yaşındaki kızı Sirrea’nın cesedinin bulunması için tutuklu RMMO subayının dün gösterdiği yerde Sierra yerine başka bir kadın cesedine ulaşıldığını, bu durumun Rum kamuoyunu şoke ettiğini vurguladı.
Habere göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, RMMO subayının, gösterdiği yerde (terk edilmiş maden rögarında) Marry Rose’un 6 yaşındaki kızı aranırken, kimliği bilinmeyen bir kadına ait çıplak bir ceset bulunduğunu açıkladı.
RMMO subayının, Marry Rose’u da, gösterdiği yerde dün cesedi bulunan ikinci kadını da öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilirken, Rum polisinin, bir cinayetler serisi ile karşı karşıya bulunuyor olmaktan endişe ettiğine dikkat çekildi.
Marry Rose’un 6 yaşındaki kızının cesedi Ksiliatu Barajı bölgesinde aranmaya devam edileceğine işaret eden gazete; polisin, başka yabancı kadın cinayetlerinden de kuşkulanılıyor olmasının Güney Kıbrıs’ta suçun gelişimine dair “benzeri görülmemiş kaygı” yarattığına dikkat çekti.

 

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