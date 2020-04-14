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Rum tarafının, 5 milyar Euro bulması gerekecek

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Güney Kıbrıs'ın ek finans gereksiniminin 5 milyar Euro, daralmanın ise GSYH’nin  yüzde 13’ü olarak öngörüldüğü açıklandı

Rum tarafının, 5 milyar Euro bulması gerekecek

Dünyada hâkim olan pandeminin, Güney Kıbrıs’ın devlet fonlarında da bunaltıcı baskı yarattığı belirtildi. 
Fieleleftheros gazetesi “Ek Gereksinim 5 Milyar Euro” başlıklı manşetten verdiği haberinde, koronavirüs ve bunun sonuçlarının kısıtlanmasına ilişkin tedbirlerin, devlet fonlarında, baskı yarattığını belirtti. 
Gazete bu konudaki senaryoların belirlenmesinin zor olmasına karşın, Rum Maliye Bakanlığı’nın öngörülerinin korkuya yol açtığını yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Maliye Bakanlığı’nın, devletin, 2021 yılının 9. ayına kadar devletin finans gereksinimlerine ilişkin iki senaryo hazırladığını belirtti. 
Buna göre temel senaryonun, devletin ek finans gereksiniminin 3.6 milyar Euro, daralmanın ise GSYH’nin yüzde 10’u şeklinde öngörüldüğünü belirten gazete, daha uç bir senaryonun ise ek finans gereksiniminin 5 milyar Euro, daralmanın ise GSYH’nin  yüzde 13’ü olarak öngörüldüğünü yazdı.
PASİDİ’DEN TEPKİ 
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki memur sendikası PASİDİ’nin, bir açıklama yaparak  kamu görevlilerinden yeni maaş kesintisi yapılması olasılığına karşı olduklarını ifade ettiğini yazdı.
Habere göre PASİDİ, Rum Yüksek Mahkemesi’nin,  kamu görevlilerinden ve emekli olan kamu görevlilerinden maaş kesintisine ilişkin açılan davaya sekiz yıl sonra karar verdiğini belirterek bu karara tepki gösterdi.
Yargıçların, maaş kesintilerinin yasalara uygun olduğu şeklinde karar vermesine tepki gösteren PASİDİ, bu davanın sekiz yıl sonra sonuçlandığına dikkati çekerek bu kararın açıklanması zamanın soru işaretlerine neden olduğunu belirtti. 

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