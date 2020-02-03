banner255
banner69
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
Etten sonra bezelyede seyirlik oldu
14 0
Dörtyol istediğini alamadı
Dörtyol istediğini alamadı
108 0
 
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
FODER’den Trodos’ta kartpostallık fotoğraflar
31 0
Polisten kaçak ava gece baskını
Polisten kaçak ava gece baskını
354 0
Lider zorlanmadan kazandı
Lider zorlanmadan kazandı
86 0
15 0
2020 Audi RS7 göz alıyor
2020 Audi RS7 göz alıyor
25 0
banner374

Rum tarafından Türkiye 'Orman kanunlarını' uyguluyor iddiası

banner27

Rum tarafından Türkiye 'Orman kanunlarını' uyguluyor iddiası

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin “orman kanunları” ile “Gambot diplomasisini” uluslararası hukukun yerine koyduğunu ve Doğu Akdeniz’deki istikrarı sarstığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre bir anma töreninde konuşan Angelidis, Türkiye’nin her türlü hukuk ilkesini görmezden gelerek Doğu Akdeniz’de “korsanlık faaliyetleri” yaptığını öne sürdü.

Angelidis, değişmez hedefin Kıbrıs sorununa “işgali ile kolonizasyonu sona erdirecek ve çağdışı garantörlük sistemine son verecek” çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Habere göre Angelidis, tarihin, birlik olunursa başkalarının “olmaz” dediği şeylerin başarılabileceğini gösterdiğini belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.