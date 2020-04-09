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Rum tarafında 230 bin kişiye test yapılacak

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Güney'de kamu ve özel sektörde çalışan 230 bin kişiye test yapılacak

Rum tarafında 230 bin kişiye test yapılacak

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu dün düzenlenen basın toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomları göstermeyen kişilere değinerek, bu kişilerin sağlık hizmetleri açısından baş ağrısı olduğunu çünkü koronavirüs hastalığına yakalananların çok büyük bir oranının, semptom göstermediğini belirtti.

Bugüne kadarki örneklerin, virüse yakalananların yüzde 13’ünün semptom göstermediği şeklinde olduğunu dile getiren Rum bakan, muhtemelen asemptomatik olan mümkün olduğunca çok vatandaşı tespit edebilmeleri için, iki eylemde bulunacaklarını belirtti.

Bunlardan birinin Güney Kıbrıs genelinden rasgele seçilecek 800 kişilik bir örneklem grubuyla epidemiyolojik çalışma yapılması olduğunu dile getiren Rum bakan, bugüne kadar Güney Kıbrıs’ta 14 bin covid-19 testi yapıldığını, öte yandan önümüzdeki 20 gün içerisinde kamu ve özel sektörde çalışan 230 bin kişiye de test yapılmasına karar verdiklerini sözlerine ekledi.

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