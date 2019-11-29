Rum tarafı, yabancılar için sınır kapılarını kapatıyor

Kuzey Kıbrıs üzerinden gelen üçüncü ülke vatandaşlarının Rum kesimine girişine izin verilmemesi için, Yeşil Hat Tüzüğü’nde değişiklik yapıldı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki gün gerçekleştirdiği toplantısında, yasadışı göç konusunda bazı önlemler onayladığı ifade edildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rumlara da Sert Kontroller- Bakanlar Kurulu Göç Konusuyla İlgili Önlemler Onayladı” başlıklı haberinde, önlemlerin amacının, sınır kapılarında aynı zamanda Yeşil Hat boyunca daha sıkı kontroller yapılması olduğunu yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun, önceki gün gerçekleştirdiği toplantısında, sınır kapıları aracılığıyla Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden Kıbrıslı Rumlar için dahi daha sıkı önlemler onayladığını yazan gazete, Rum İçişleri Bakanının “kimin gidip kimin geldiğini bilmeliyiz” şeklindeki ifadesine yer verdi.

Bunun Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili kanunda değişiklik yapılmasıyla mümkün olacağını kaydeden gazete, değişikliklerin hem sınır kapılarında daha etkin bir kontrol gerçekleştirilmesi, hem de sınır kapılarının ötesinde, Yeşil Hat boyunca uzanan noktaların daha detaylı bir şekilde kontrol edilmesi için yapıldığına işaret etti.

Gazete değişikliklerin kısaca şunları içerdiğini yazdı;

“1. Kıbrıs Cumhuriyetine gerek liman, gerekse havalimanı olsun, yasadışı bir giriş noktasından giriş yapmış olan tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelere geçişlerinin yasaklanması,

2. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen geçici oturma izni sahiplerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontrol edilen bölgelerden veya bu bölgelere geçişinin yasaklanması (uzun süreli veya daimi oturma iznine sahip olanlar ile Avrupa vatandaşları bundan hariç tutuluyor),

3. Yasaya, herhangi bir milletten reşit olmayan kişilerin (ebeveynlerden izin, diğer ebeveynden yazılı onay veya başka bir kişiyle geçiş yapacağı durumda iki ebeveynden de yazılı onay alınması şartıyla) yanlarında ebeveynleri veya ebeveynlerinden biri varken geçiş yapabileceklerine dair bir madde dahil edilmesi,

4. Yasaya, insani bir şekilde ele alınması gereken ve yasa kapsamında olmayacak olan acil durumların yönetilmesine ilişkin bir madde dahil edilmesi.”

Gazeteye göre Rum İçişleri Bakanı Petridis ise açıklamasında, bu değişikliklerle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun da bilgilendirilmesi gerektiğini, bununla birlikte bunların bizzat Yeşil Hat Tüzüğünün değil de, tüzüğün uygulanmasına ilişkin kanunda değişiklikler yapılmasıyla ilgili olduğundan ötürü, Rum hükümetinin değişiklikler konusunda Komisyon’dan beklemesi gereken bir şey olmadığına işaret etti.

Önlemlerin sorunsuz bir şekilde uygulanması için, Polisin gerekli kontrolleri yapabilmesi aynı zamanda vatandaşların geçiş noktalarından yapacakları geçişlerde gecikmeler olmaması amacıyla, sınır kapılarının yeniden yapılandırılması gerekeceğine de işaret eden gazete, sınır kapılarında yeterli personel bulunması gerekeceğine de işaret etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından onaylanmamış olan noktalardan yasadışı giriş ve çıkış yapılması durumunda ceza ve idari para cezası verilmesiyle ilgili yasa tasarılarının ileriye götürülmekte olduğunu” da yazan gazete, Rum Savunma ve Adalet Bakanlıklarının ise, sınır kapılarının ötesinde, Yeşil Hat boyunca uzanan noktalardaki kontrol ve denetimlerin (kamera ve motosikletlerle) artırılması ve güçlendirilmesiyle ilgili bir plan hazırlığında olduğunu da belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığının ise, mümkün olan en kısa zamanda üçüncü ülkelerden adaya öğrencilerin kontrolüyle ilgili mekanizmayı aynı zamanda özel yükseköğretim kurumlarının işleyiş şeklini inceleyeceği de ifade edildi.

Göç konularıyla ilgili iki bakanlı komitenin, savunma ve maliye bakanlarının da katılımıyla genişletileceği ve bunun her iki ayda bir, en az bir kez toplanacağı da eklendi.

Fileleftheros gazetesi ise “Yabancılar İçin Sınır Kapılarını Kapatıyorlar- İlgili Yasalarda Değişiklik Yapılmasıyla Birlikte İşgal Altındaki Bölgelerden Üçüncü Ülke Vatandaşları Gelmeyecek” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı kararla, “Kıbrıs’ta” büyük boyutlar kazanan yasadışı göç olayının kontrol edilmesi çabasıyla, Kuzey Kıbrıs’tan kaynaklanan göçmen akışı “musluğunun” kapanacağı yorumunda bulundu.

Haberde, Kuzey Kıbrıs üzerinden gelen üçüncü ülke vatandaşlarının Rum kesimine girişine izin verilmemesi için, Yeşil Hat Tüzüğünde değişiklik yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Bu karardan Avrupa vatandaşları ile Kıbrıslıların etkilenmeyeceğini, fakat bazı ülkeler için özel bir statünün geçerli olacağını belirten gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğünün 2004 yılı olgularıyla yasalaştırıldığını söylediğini iletti.

Petridis bu olguların değiştiğini, çünkü yasa yapıldığı zaman örneğin yasadışı göç probleminin bugün olduğu derece o zaman olmadığını ifade etti.

Petridis, yasadışı göç konusuna da değinerek, sahtekarlıkla vize alarak Ercan havalimanı veya Türkiye’den gelip Rum kesimine geçen kişilerle ilgili daha fazla durumla karşılaşıldığını da öne sürdü.

Petridis, sözlerinin sonunda, 2019 yılının Temmuz ayında kontrollü geçiş noktalarından toplam 28 bin üçüncü ülke vatandaşının geçiş yaptığını da ekledi.

Alithia gazetesi ise “Yasadışı Göç Karşısında Önlemler” başlığıyla yer verdiği haberinde, Petridis’in bazı insani konularla ilgili olarak yasada şu an madde bulunmadığını söylediğine yer vererek, bunları “uyumlu kemik iliği bağışçıları veya acil ve ciddi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan kişiler, Kıbrıslı Rum bir kişiyle evlenecek olanlar, çeşitli kurumların Rum kesiminde organize ettiği etkinliklerde yer alması söz konusu olan öğrenciler ve öğretmenler, basın toplantıları veya diğer etkinliklere katılmak için Basın ve Enformasyon Dairesinden onay alan gazeteciler veya Hala Sultan’a gitmek isteyen Türk vatandaşları” şeklinde sıraladı.