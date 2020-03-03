Rum tarafı sınır kapılarına termal kameralar yerleştiriyor

Rum yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştiriyor.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Corona virüs salgını konusu ele alındı.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklamada bulunan Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, sınır kapılarına yarından itibaren termal kameralar yerleştireceklerini ve hemşire sayısını arttırma yönüne gideceklerini vurguladı.

Palmas ayrıca, sınır kapılarından bazılarının Corona virüs salgının engellenmesi çerçevesinde kapatılması kararının Kıbrıs sorunuyla ilişkili siyasi bir karar olmadığı iddiasında da bulundu.

Öte yandan Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ın yeni bir göç dalgasını daha kaldıramayacağını ve bu yönde AB nezdinde girişimler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Nuris, Güney Kıbrıs’a bugün gelen 153 kaçak göçmenle birlikte son üç günde gelenlerin toplam sayısının 223 olduğunu vurgulayarak, Mağusa denizi açıklarında da şüpheli bir teknenin takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.