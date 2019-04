"Rum tarafı için tek yol müzakerelerin devamı"

Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin devam etmesinin Rum kesimi için tek yol olduğunu söyledi ve Rum kesiminin gerçekten başka seçenekler olduğunu düşünmediğini savundu

Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, bu sabah basın toplantısı düzenleyerek, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundular.

Rum haber kaynaklarına göre Mavroyannis, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin devam etmesinin Rum kesimi için tek yol olduğunu söyledi ve Rum kesiminin gerçekten başka seçenekler olduğunu düşünmediğini savundu.

Mavroyannis, “her aşamada hazır olmayan ve başarı olasılıklarına sahip olmayan yeni bir çabanın yalnızca gösteriş olsun diye yapılmaması gerektiğini, çünkü o zaman yapacakları tek şeyin, çıkmazı resmileştirmek olduğunu” da söyledi.

Konuşmasında “çok ciddi zorluklar olduğunu” da söyleyen Mavroyannis, “Türk tarafının açık bir şekilde oyaladığının görüldüğünü, kendilerinin ise, iyi niyetleri aynı zamanda fikirleri, önerileri ve genel yaklaşımlarıyla müzakerelerin ciddi bir başarı şansıyla gerçekleştirilmesi için, şart ve koşulları ortaya koydukları konusunda ikna etmeyi sürdürmeleri gereken bir durumda bulunduklarını” öne sürdü.

Mavroyannis sözlerinin devamında “şu an diğer taraftan çok bir şey beklemiyoruz, fakat en azından, bugünkü koşullarda, müzakerelerin Guterres çerçevesi ve bunca yıldır yapılan tüm olumlu çalışmalar da kullanılarak, BM çerçevesi içerisinde, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu temelinde sürmesinden başka bir yol olmadığının kabul edilmesini bekliyoruz” ifadesini de kullandı.

Mavroyannis, BM Genel Sekreteri’nin yalnızca tüm müdahil tarafların müzakerelere devam etmek için iradeye sahip olup olmadıklarını görmekle ilgilenmediğini, aynı zamanda Crans Montana’da başarısızlığın olduğu yerde şu an başarı şansı olduğunu tespit edilmesini ve bunun garantiye alınmasını istediğini de savundu.

Bu çerçevede BM tarafından ortaya konulan sorunun; “sizi, bir önceki sefer başarısız olduğumuz yerde bu kez başarılı olacağımızı düşündüren şey nedir” şeklinde olduğunu ifade eden Mavroyannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise bu soruya yanıt verebilmek için “yenilikçi fikirlerin bir parçası olan farklı şeyler düşündüğünü ve önerdiğini” ileri sürdü.

“Einstein’ın da dediği gibi, aynı soruyu bin kez sorup, her seferinde farklı yanıtlar alacağını düşünmenin boşuna olduğunu” ifade eden Mavroyannis, olgulardan bazılarının değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlaması çabası içerisinde, süreci kolaylaştırmak için iyi niyetle art arda fikirler sunduğunu söyledi.

Prodomu, Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde tarihi bir uzlaşmayla çözüleceğini iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına tam anlamıyla hazır olduğunu da savunan Prodromu “çünkü geçmiş dönemde, gerçekleştirilen yaklaşık iki yıllık müzakere döneminde birçok konuda önemli ilerleme kaydedildiğini ve bunları terk etmek istemediklerini” sözlerine ekledi.