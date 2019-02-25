Rum tarafı başka sondajlarda planlıyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, mevcut sondajlar dışında başka sondajların yapılmasının planlandığını açıklayarak Rum Yönetimi’nin enerji programının normal seyrinde devam ettiğini söyledi ve Türkiye’nin, sözde “MEB” içerisindeki müdahalelerine son vermesi çağrısı yaptı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde, mevcut sondajlar dışında başka sondajların yapılmasının planlandığını söyledi.

Prodromu, Fileleftheros gazetesinde bugün, ikinci kısmına yer verilen röportajında, Rum Yönetimi’nin enerji programının normal seyrinde devam ettiğini söyledi ve Türkiye’nin, sözde “MEB” içerisindeki müdahalelerine son vermesi çağrısı yaptı.

Habere göre Prodromu, sondaj çalışmalarından önemli sonuçlar elde etmeyi beklediklerini ve bununla birlikte, hidrokarbon fonu oluşturulmasıyla ilgili yasa tasarısının onaylanmasının da gündemde olduğunu kaydetti.

Prodromu, hidrokarbon fonu yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte, Kıbrıslı Türklerin, haklarının gasp edildiğine dair söylemlerine yanıt verilmiş olacağını belirtti.

Habere göre Prodromu, Avrupa Parlamentosu seçiminde, seçmenlerin kütüğe otomatik kaydıyla ilgili olarak ise, seçime kadar olan sürede, otomatik kayıtla ilgili Rum Meclisi’nde onaylanan yasanın uygulanmasının mümkün olmayacağını ve bir sonraki seçimde, bu yasada öngörülenlerin uygulanabileceğini ifade etti.