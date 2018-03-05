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Rum sürücüler uyuşturucu alarak araç kullanıyor

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Rum sürücüler uyuşturucu alarak araç kullanıyor
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Rum polisinin, sürücülere yönelik, geçtiğimiz Ocak ayında  başlattığı narkotest kontrolleri sonucunda şu ana kadar 34 sürücünün, uyuşturucu kullandığının tespit edildiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, “Sürücülerden Tehlikeli Uyuşturucu Kullanımı” başlıklı haberinde Rum polisinin, sürücülerden aldığı 34 örneği incelemesi amacıyla Rum Devlet Laboratuarı’na gönderdiğini, bunlardan 29’una ilişkin incelemenin tamamlandığını geriye kalanların ise incelenmeye devam ettiğini yazdı. 
Habere göre yapılan incelemeler neticesinde, sürücülerin, en çok hintkeneviri kullandığı belirlendi. 
Belirlenen uyuşturucu türleri arasında metamfetamin, crystal ice- ecstasy de bulunuyor.    

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