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Rum subaydan korkunç cinayet

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RMMO’da görevli bir teğmen, Filipin uyruklu kadını ve kadının 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etti

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Rum subaydan korkunç cinayet
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Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Pazar günü eski “Mitsero” madeninde cesedi bulunan Filipin uyruklu Marry Rose’un katil zanlısı olarak tutuklanan iki kişiden biri olan 38 yaşındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu Kıbrıslı Rum şahıs, suçunu itiraf etti.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi: “Teğmen Anne-Kızı Öldürdüğünü İtiraf Etti” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, bir süredir 6 yaşındaki kızıyla birlikte kayıp olan ve geçtiğimiz Pazar günü cesedi bir maden ocağında bulunan Filipinli Marry Rose’un katil zanlısının, Rum polisinin yoğun sorgusu sonrasında Rose’u ve 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Gazete, RMMO’da teğmen görevini yapan şahsın 4 Mayıs 2018 tarihinde Marry Rose ve kızını öldürdüğünü önceki akşamki sorgusunda itiraf ettiğini, Rose’un 6 yaşındaki kızını da yine aynı madende başka bir noktaya gömdüğünü söylediğini aktardı.

Gazete, yine RMMO mensubu olan ve katil zanlısının internette kullandığı sahte profilde fotoğrafı olduğu için tutuklanan 30 yaşındaki kişinin ise büyük olasılıkla serbest bırakılacağını yazdı.

Katil zanlısının 6 yaşındaki kız çocuğunu gömdüğü yeri Rum polisine göstermesi bekleniyor.

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