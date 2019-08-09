Rum siyasilerin en varlıklısı Neofitu

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, 7 milyon 993 bin 283 Euro değerinde taşınmaz mala sahipken, mevduatları 100 bin 770 olduğu bildirildi

Rum siyasilerin, mal varlıklarını açıklaması basında da geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasilerin, dün açıkladıkları mal varlıklarına geniş yer verirken DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun taşınmaz mala ilişkin olarak daha fazla mal varlığına sahip olduğunu yazdı.

Gazete, haberinde, en pahalı arabaya ise 103 bin Euro değeriyle, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın sahip olduğunu belirtti.

Gazete tek tek siyasilerin mal varlıklarına ayrıntılı bir şekilde yer verirken Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in, 500 Euro’luk mevduatla, kabinenin en proleter kişisi olarak görüldüğünü de dikkati çekti.

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in taşınmaz mal varlığı 66 bin Euro, mevduatları 61.750 Euro, aracı 85 bin Euro, hisseleri 790 Euro şeklinde yer aldı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, 7 milyon 993 bin 283 Euro değerinde taşınmaz mala sahipken, mevduatları 100 bin 770, borcu ise 1 milyon 124 bin 209 Euro, şeklinde yer aldı. 2018 yılında ise 148 bin 850 Euro gelir elde etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise bir milyon 939 bin 300 Euro (ortak olarak) değerinde taşınmaz mala sahip olduğunu yazan gazete, Papadopulos’un aracının 40 bin Euro, mevduatlarının 60 bin 682 Euro, borcunun ise 377 bin 826 Euro olduğunu belirtti.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kipianu’nun taşınmaz mal varlığının 61 bin Euro, aracının 5 bin Euro, mevduatlarının 13 bin 9 Euro, borcunun ise 192 bin 328 Euro olduğunu yazdı.

Gazete diğer parti başkanlarının da mal varlıklarına yer verdi.