Rum Siyasi Partilerden Akıncı'ın önerisine oy birliğiyle ret

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, Limasol’da toplanan Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi, Akıncı’nın önerisini “Kıbrıs sorunun özünden uzaklaştığı” gerekçesiyle oy birliğiyle ret kararı verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisini ele almak için bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, Limasol’da toplanan Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi, Akıncı’nın önerisini “Kıbrıs sorunun özünden uzaklaştığı” gerekçesiyle oy birliğiyle ret etti.

Rum haber kaynaklarına göre Siyasi Parti Başkanları Konseyi konu hakkında yayımladığı ve Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas tarafından okunan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs’ın doğal zenginliğinin birlikte yönetilmesine ilişkin önerisini, Kıbrıs sorunun özünden uzaklaştığı için oy birliğiyle ret ettiğini belirtti.

Açıklamada, Akıncı’nın önerisinin, tüm müdahil taraflarca gerekli iradenin bulunması halinde, AB ilke ve değerleri, BM kararları temelinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm sağlanması amacıyla müzakerelerin derhal yeniden başlaması gerekliliğinden de uzaklaştığı savunuldu.

Önerinin ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ve bütününde Kıbrıs halkının malum çıkarlarına hizmet etmeyen öngörüler içerdiğinin” de ifade edildiği açıklamada, Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nin, Anastasiadis’e, gerek Kıbrıs Türk liderine gerekse BM genel Sekreteri’ne, kısa ve özlü mektupla, Akıncı’nın önerisinde yer alan olumsuzluklara ilişkin belgelere dayanarak yanıt verme yetkisi de verdiği belirtildi.

Palmas açıklamasında mektubun en kısa zamanda yazılacağını ve derhal gönderileceğini de söyledi.

Toplantıya hükümet kanadından, Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, Rum Başkanlığı Diplomatik Büro Müdürü Kiriakos Kuros, Başkanlık Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos, Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas ve yine Başkanlıktan Pantelis Pantelidis katıldı.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Dayanışma Hareketi Başkan Vekili Polis Pallikaros ve Demokratik Cephe Başkanı Marios Karoyanda toplantıda hazır bulunurken ELAM’ın toplantıya gitmediği de belirtildi.

PARTİ BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARI

Rum parti başkanları toplantı sonrasında açıklamalarda bulundular.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Akıncı’nın önerisinin milli hedefin yönünden uzaklaştığını belirtirken ortak açıklamanın tüm noktalarını mutlak şekilde desteklediklerini ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Akıncı’nın önerisinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtirken önceliklerinin Kıbrıs sorununun çözümü olması gerektiğini söyledi.

Akıncı’nın önerisine yönelik basit bir “hayır” yanıtının yeterli olmadığını söyleyen Kiprianu, Parti Başkanları Konseyi’nin, Cumhurbaşkanı Akıncı, BM ve diğer müdahil taraflara yanıt vermesi için de Anastasiadis’e yetki verdiğini belirtti.