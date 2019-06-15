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Rum sivil havacılık kontrol merkezi sıkıntılı

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Rum sivil havacılık kontrol merkezi sıkıntılı
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Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin sivil uçuşları kontrol eden merkezinin asma tavanının çökmesi sonrasında Güney Kıbrıs hava sahasında (FIR) sivil uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.

Politis gazetesi, Sivil Havacılık Dairesi Kontrol Merkezi’nin asma tavanında önceki gün yaşanan çökme sonrasında, yeni bir çökme tehlikesine karşı merkezin düşük kapasiteyle çalıştığını, bunun da Güney Kıbrıs FIR hattı üstünden uçacak uçaklara verilen hizmetlerde aksamalar yaşanmasına yol açtığını yazdı.

Personelin olası bir çökmeden korunmaları amacıyla FIR üstü uçuşlara verilen hizmetin sadece iki birim tarafından yapıldığını belirten gazete, görevli kontrolörlerin olası bir çökmeye karşı korunabilmeleri için ise odaya iskeleler yerleştirildiğini yazdı.

Rum kontrolörler adına gazeteye açıklamada bulunan Yorgos Yeorgiu, çalışmak zorunda bırakıldıkları mekanın en geri Afrika ülkelerinde bile olmadığını, buranın yerleştirilmesi gereken ekranları sığmadığını, ısıtma-soğutma ve nem sorunlarının yanı sıra ergonomi problemleri yaşandığını ve çalışanların birbirlerine çok yakın oturdukları için uçakların ne dediğini dahi anlamakta zorlandıklarını ifade etti.

Gazete, asma tavanın çökmesi konusunda soruşturma açılmasının beklendiğini de yazdı.

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