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Rum Sağlık Bakanlığı danışma grubu üyesine ölüm tehditi

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Rum Sağlık Bakanlığı danışma grubu üyesine ölüm tehditi

Rum Sağlık Bakanlığı’nın danışma grubunda bulunan öğretim görevlisi Leondios Kostrikkis’in ölüm tehdidi aldığı bildirildi.
Politis gazetesi, 35 yaşındaki bir kişinin Kostrikkis’in telefonuna sesli mesaj göndererek, insanlara aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulunduğu için “kendisini mahvedeceği” tehdidinde bulunduğunu yazdı.
Haberde, Kostrikkis’in polise şikayetçi olduğu ve 35 yaşındaki şahsın tutuklandığı belirtildi.

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