Rum polisince aranan Aygün ölü bulundu

Rum polisi tarafından adam yaralama suçlamasıyla bugün hakkında arama emri çıkartılan Türk uyruklu 26 yaşındaki Mustafa Aygün'ün cesedine ulaşıldığı düşünülüyor.

Rum haber kaynakları, 10 Aralık günü Lefkoşa’ya bağlı Sina Oros köyünde 36 yaşındaki eşi ve kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hakkında bugün arama emri çıkarılan ve fotoğrafları basına dağıtılan 26 yaşındaki Mustafa Aygün'ün, bu sabah Güney Lefkoşa'da cesedi bulunan şahıs olduğuna inanıldığını aktardılar.

Rum haber kaynakları, bu sabah bir binada bulunan cesedin yanındaki cep telefonunun Aygün’e ait olduğunun tespit edildiğini vurguladılar.

Rum polisinin soruşturması devam ediyor.