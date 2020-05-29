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Rum polisi personel sıkıntısı yaşıyor

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Rum polisi personel sıkıntısı yaşıyor

Rum polis teşkilatında halen 700 boş kadro bulunduğu, mevcut görevlerine yeni tip kovronavirüs önlemlerinin denetiminin de eklenmesiyle yeni personel alımının artık elzem hale geldiği ve bu nedenle sözleşmeli personel alımına gidileceği bildirildi.

Politis’in haberine göre, geçen yıl 200 polis, 50 itfaiye memuru ve 20 de zabıta memuru alımı için açılan sınava 900 aday katıldı ancak yazılı sınavdan sadece 180 kişi geçebildi. 180 kişiden 40’ı da spor sınavında başarısız olunca geriye 140 kişi kaldı ancak yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle uyuşturucu testleri yapılamadığı ve psikolojik testten geçirilemedikleri şu ana kadar başarılı 140 kişiden hiçbiri işe alınamadı.

Söz konusu sınavda başarılı olabilen aday sayısının çok düşük olması nedeniyle Aralık 2019’da yeni işe alım prosedürü başlatıldığını ancak bunun da ne zaman tamamlanacağının bilinmediğini kaydeden gazete alınacak polislerin polis akademisini tamamlaması için yaklaşık üç yıl gerekeceğine dikkat çekildi.

Gazeteye göre Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis dün yaptığı yazılı açıklamada, deneyimli polisleri süratle tali görevlerden alıp ana görevlerine verebilmek için bir yıl (bir yıl da uzatma olanağıyla) sözleşmeli personel alımı yapacaklarını kaydetti.

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