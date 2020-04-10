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 Rum polisi paskalya yortusu nedeniyle tedbirleri artırdı

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 Rum polisi paskalya yortusu nedeniyle tedbirleri artırdı

 Rum polisinin, yaklaşan Paskalya yortusu nedeniyle tedbirleri artırdığı belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Paskalya yortusu ışığında, yollardaki mevcudiyetini artırdığını, bununla birlikte Paskalya’yı bu hafta Pazar günü kutlayacak olan yabancılara yönelik bilgilendirme yaptığını yazdı.

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in, kentlerden köylere yönelik hareketin olmaması için polislerin yollardaki kontrolleri artırmasını talep ettiğini yazan gazete, polisin sadece kontrollerde bulunmayacağını, seyahat kısıtlamalarına ilişkin talimatların ihlal edilip edilmeyeceğini de denetleyeceğini belirtti.

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