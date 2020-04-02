Rum polisi 'Corona partisi' düzenleyen Hintlilerin evini bastı

Aldığı ihbarı değerlendiren polisin, 24 Hintliyi apartmanın ikinci katındaki evlerinde alkol alırken ve yüksek sesle müzik dinlerken yakaladığını ve tümüne ceza kestiği belirtildi

Rum polisinin Salı gecesi, Larnaka’daki evlerinde “korona partisi” düzenleyen Hintlilerin evini bastığı ve hepsine ceza kestiği bildirildi.

Politis gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, 24 Hintliyi apartmanın ikinci katındaki evlerinde alkol alırken ve yüksek sesle müzik dinlerken yakaladığını ve tümüne ceza kestiğini yazdı.

Haberde, partide bulunanların çoğunun, kısıtlayıcı tedbirlerden haberdar olmadığını söylediği kaydedildi.

2 BİN 258 DENETİM, 212 KİŞİYE CEZA

Gazete, bir başka haberinde ise, Salı gecesi saat 21:00’dan dün sabah saat 06:00’ya kadar polisin 2 bin 258 denetim yaptığını ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 212 kişiye ceza kestiğini yazdı.

DAHA ETKİN DENETİM İÇİN AV KORUCULARI DA GÖREVE ÇAĞRILDI

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için 50 av korucusunun, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) askerleri ile birlikte, sokağa çıkma yasağı denetimleri kapsamında göreve çağrıldığını yazdı.