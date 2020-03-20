Rum polisi Arap kökenli yabancıyı öldürdü

Limasol’a bağlı “Apesia” köyünde dün akşamüzeri yaşanan bir olayın sonucunda, Arap kökenli bir şahsın Rum polisinin açtığı ateş sonucunda aldığı yaralara bağlı olarak hastanede hayatını kaybettiği haber verildi.

Limasol’daki “Lania” Polis Karakolunda görevli iki polisin, arabalara zarar veren bir kişiyi tespit etmeye çağrıldığını yazan Politis gazetesi, bahse konu şahsın kaldığı yerde tespit edilmesinin akabinde, şahsın polislere keserle saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucunda polislerden birinin yüzünden yaralanması üzerine, diğer polis memurunun kendini savunmak ve arkadaşını korumak için Arap kökenli şahsın bacaklarına ateş açtığını kaydeden gazete, daha sonra polis memuruyla Arap kökenli şahsın Limasol Genel hastanesine kaldırıldığını, fakat yabancı uyruklu şahsın ameliyata alınmasının ardından, burada yaşamını yitirdiğini ekledi.