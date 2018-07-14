banner107
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
15 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
22 0
Hırvatlarda final coşkusu
Hırvatlarda final coşkusu
26 0
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
258 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
174 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
42 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
196 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
74 0
banner82
banner147

Rum öğretmenler sokağa döküldü

banner27

Güney’deki öğretmenler, Rum hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı eylemle protesto etti

Rum öğretmenler sokağa döküldü
banner137

 

Güney Kıbrıs’ta devlet okullarında görevli öğretmenler, Rum hükümetinin okullarda yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararı protesto etmek amacıyla Rum Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.
Rum haber kaynakları,dün sabahtan itibaren Güney Kıbrıs’ın tüm kentlerinden otobüslerle Lefkoşa’ya gelen öğretmenlerin, Rum hükümeti ve eğitim bakanının eğitim sisteminde yeniden yapılanmaya gidilmesi yönünde aldığı kararları protesto etmek için Eğitim Bakanlığı önünde toplandıklarını bildirdiler.
Habere göre Rum öğretmenler, hükümet tarafından uygulamaya konma kararı alınan önlemlerin kendileriyle diyalog kurulmadan alındığını ve devlet okullarını özel okullar karşısında zayıflatma amacını taşıdığını savunarak protestolarını eylemi yapıyorlar.
Eğitimciler Rum Eğitim Bakanı’nın istifasını istiyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.