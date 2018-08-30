Rum öğretmenler sokağa döküldü

Güney’deki devlet okullarında yeniden yapılanma girişimi, 10 binden fazla Rum öğretmeni sokağa döktü

Rum hükümetinin Güney Kıbrıs’taki devlet okullarında yeniden yapılanmaya gitme niyetini ortaya koymasının ardından öğretmen sendikaları ve hükümet arasındaki anlaşmazlık 10 binden fazla öğretmenin önceki gün Rum Başkanlık Sarayı önünde düzenlediği yürüyüş eylemiyle doruk noktasına ulaştı.

Rum öğretmenler, hükümet tarafından uygulamaya konma kararı alınan önlemlerin kendileriyle diyalog kurulmadan alındığını ve devlet okullarını özel okullar karşısında zayıflatma amacını taşıdığını savundu.

Politis gazetesi, Rum öğretmenlerin önceki gün düzenledikleri eyleme katılımın beklenenden çok daha yüksek gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, OELMEK, OLTEK, POED ve PASİDİ sendikalarına üye olan eğitimcilerin Rum hükümetinin planları karşısında taşıdıkları öfkeyi sokağa döktüklerini, barışçıl ve olaysız geçen eylemde öğretmenlerin hükümete güçlü bir mesaj iletmiş olduklarını yazdı.

Gazete ayrıca, sendikalara yakın kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gerilimi azaltmak için eğitim bakanını görevden alacağını dile getirdiklerini de belirtti.