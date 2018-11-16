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Rum öğrencilerden 15 Kasım eylemi

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Güney Kıbrıs’ta ELAM ve Rum öğrencilerden oluşan bir grup, sınır kapılarında eylem yaptı

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Rum öğrencilerden 15 Kasım eylemi
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Güney Kıbrıs’ta ELAM ve Rum öğrencilerden oluşan bir grup, KKTC'nin kuruluşunu protesto etmek amacıyla dün sınır kapılarında eylem yaptılar. 

Ellerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan bayraklarıyla sınırlara yürüyen eylemciler, KKTC aleyhine sloganlar attılar.

Eylem nedeniyle Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarındaki geçişler, öğle saatlerinde kısa süreliğine  durduruldu.

Eylemin ardından geçişler normale döndü.

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde Öğrenci Sendikaları, Pancyprian Federasyonu (POFEN) ve Pancyprian Koordinasyon Komitesi tarafından eylemler düzenlendi. Barışcıl eylemlere AKEL gençlik örgütü EDON destek verdi.

Söz konusu öğrenci hareketleri tarafından yapılan eylemle “KKTC”nin ilanı kınandı, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Kıbrıslı Türkler Kıbrıslı Rumlar Ortak Vatan Ortak Mücadele” pankartları açıldı. Öğrenciler, Kıbrıs’ın tüm dillerinde taşıdıkları pankartlarla, adada bölünmeye son verilmesi, barış, yeniden birleşme çağrısı yaptı.

"Biz savaşmak değil birlikte yaşamak istiyoruz” diyen öğrenciler, kalabalık bir grupla Lefkoşa’da yürüdü. BM Güvenlik Konseyi kararının da hatırlatıldığı gösteride, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözüm istendi, “Birleşik Federal Kıbrıs” talebi yinelendi.

“Tek bir egemenlik, uluslararası kimlik ve tek vatandaşlığa sahip yeni Kıbrıs ülkesinin, siyasi eşitlik temelinde iki bölgeli ve iki toplumlu olarak hayata geçmesinin zamanıdır” denen konuşmalarda, Kıbrıslıların tüm “vesayetlerden” arınması temennisi de dile getirildi.

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