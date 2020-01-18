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Rum öğrenciler sokağa döküldü

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Rum öğrenciler, okullardaki eğitim ve sınav sistemini protesto etmek için Rum Başkanlık Sarayı önünde eyleme gitti

Rum öğrenciler sokağa döküldü

Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri önceki gün Rum Başkanlık Sarayı önünde bir gösterisi düzenleyerek okullardaki eğitim ve sınav sistemini protesto ettiler.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta eğitimde örgütlü sendikalar ve binlerce öğrencinin katıldığı protesto gösterisinde özellikle her dört ayda bir sınav gerçekleştirilmesinin protesto edildiğini yazdılar.

Protestocular, mevcut eğitim sisteminin öğrencilerin test edildiği merkezler haline dönüştüğü görüşünü savunarak, sistemin yeniden ele alınması yönünde görüşmelerin başlatılmasını talep ediyorlar.


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