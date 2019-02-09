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Rum öğrenciler, sınav sistemini ve burs miktarlarını protesto etti

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Rum öğrenciler sokağa indi

Rum öğrenciler, sınav sistemini ve burs miktarlarını protesto etti
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Rum öğrencilerin örgütlü bulunduğu POFEN ve PSEM, sınav sistemini ve burs miktarlarını protesto etmek amacıyla önceki gün Rum Eğitim Bakanlığı’na yürüdü.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, öğrencilerin bakanlığa daha verimli ve özlü diyalog kurma çağrısı yaptıklarını kaydederken, Rum Eğitim Bakanı Kostas Habiauris’in, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, bu eylemin, gelişmekte olan diyaloga hiçbir katkı yapmadığını ifade ettiğini yazdı.
 

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