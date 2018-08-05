banner107
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
28 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
35 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
65 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
23 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
106 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
223 0
banner82
banner147

Rum motosikletlilerden sınır kapama eylemi

banner27

Rum motosikletliler, 1996 yılında Derinya’daki olaylar sırasında öldürülen Isak ve Solomos anısına Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı kapılarında eylem yaptı ve geçişleri bir süre kapattı

Rum motosikletlilerden sınır kapama eylemi
banner137

Rum motosikletliler, 1996 yılında Derinya’daki olaylar sırasında öldürülen Tasos Isak ve Solomos Solomu anısına Güney Lefkoşa’nın sınır bölgelerinde eylem yaptı. Eylem nedeniyle kapılar bir süre kapatıldı.

Lefkoşa’da eylem nedeniyle dün önce saat 09.00’da Metehan Kara Giriş Kapısı geçişlere kapatıldı. Yaklaşık 40 motosikletliden oluşan eylemciler Metehan’ın ardından Ledra Palace ve Lokmacı kara giriş kapılarında eylem yaptı.

Üzerinde Rum ve Yunan bayrakları bulunan motosikletleriyle sınır kapılarına gelen 40 kişilik motosikletli grup, Türk tarafı aleyhine sloganlar attı, pankartlar açtı ve marşlar söyledi.

Eylemler sırasında herhangi bir olay yaşanmadı.
Eylemci motosikletliler, dün ayrıca Yunan Askeri Mezarlığı ve Rum Merkezi Cezaevi’nin avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret etti.

Bu arada Rum basınına göre yaklaşık bin Rum motosikletli; bugün İsaak ve Solomu’nun mezarlarını ziyaret edecek, ardından Derinya sınır kapısına geçip eylem yapacak.

Öte yandan KKTC’den kalabalık bir motosikletli grubun da Rum motosikletlilerin bu eylemine karşı harekete geçtiği ve dün Erenköy’de eylem yapmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Ancak söz konusu eyleme, gerginlik yaşanmaması adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından izin verilmediği öğrenildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.