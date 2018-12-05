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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Rum Meclisi’ni su bastı

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Fırtına ve şiddetli yağmur, Güney’i de olumsuz etkiledi. Rum Meclisi’nin giriş katındaki bazı ofisleri su bastı. Diğer bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. birçok ev ve iş yeri zarar gördü

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Rum Meclisi’ni su bastı
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Adada etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur Güney Kıbrıs'ı da olumsuz etkiledi.

Limasol ve Güney Lefkoşa'da olumsuz hava koşulları, fırtına ve su baskınlarına neden oldu. Ağaçlar devrildi, Çatılar uçtu. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Bazı yollar toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Rum Meclisi de yoğun yağmurdan nasibini aldı, Meclis binasının giriş katındaki bazı ofisleri su bastı.

Haberde, Rum sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, bu sabah saat 11:00’e kadar sürecek sarı alarm sebebiyle teyakkuzda olduğu vurgulandı.

  

Çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi

Rum Meclisindeki ofisleri su bastırRum Meclisindeki bilgisayarlar zarar gördü

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