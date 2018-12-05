Rum Meclisi’ni su bastı

Adada etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur Güney Kıbrıs'ı da olumsuz etkiledi.
Limasol ve Güney Lefkoşa'da olumsuz hava koşulları, fırtına ve su baskınlarına neden oldu. Ağaçlar devrildi, Çatılar uçtu. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Bazı yollar toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Rum Meclisi de yoğun yağmurdan nasibini aldı, Meclis binasının giriş katındaki bazı ofisleri su bastı.
Haberde, Rum sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, bu sabah saat 11:00’e kadar sürecek sarı alarm sebebiyle teyakkuzda olduğu vurgulandı.
Çatılar uçtu
Ağaçlar devrildi
Rum Meclisindeki ofisleri su bastırRum Meclisindeki bilgisayarlar zarar gördü