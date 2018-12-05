Rum Meclisi’ni su bastı

Fırtına ve şiddetli yağmur, Güney’i de olumsuz etkiledi. Rum Meclisi’nin giriş katındaki bazı ofisleri su bastı. Diğer bölgelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. birçok ev ve iş yeri zarar gördü

Adada etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur Güney Kıbrıs'ı da olumsuz etkiledi.

Limasol ve Güney Lefkoşa'da olumsuz hava koşulları, fırtına ve su baskınlarına neden oldu. Ağaçlar devrildi, Çatılar uçtu. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Bazı yollar toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Rum Meclisi de yoğun yağmurdan nasibini aldı, Meclis binasının giriş katındaki bazı ofisleri su bastı.

Haberde, Rum sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, bu sabah saat 11:00’e kadar sürecek sarı alarm sebebiyle teyakkuzda olduğu vurgulandı.

Çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi

Rum Meclisindeki ofisleri su bastı rRum Meclisindeki bilgisayarlar zarar gördü