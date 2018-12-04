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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Rum Meclisi'ni su bastı

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Rum Meclisi'ni su bastı
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KKTC’yi dün akşam etkisi altına alan kötü hava şartları, Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Güney Lefkoşa’da da etkili oluyor.
Rum radyosunun haberine göre, dün akşamki yoğun sağanak yağışı, Güney Lefkoşa ve Limasol’da etkili oldu.


Yağışlar sonrasında birçok evin alt katlarını suların bastığı belirtilen haberde, Rum Meclisi’nin de yoğun yağmurdan nasibini aldığı, Meclis binasının giriş katındaki bazı ofisleri de su bastığı ifade edildi.
Haberde, Rum sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin, yarın sabah saat 11:00’e kadar sürecek sarı alarm sebebiyle teyakkuzda olduğu vurgulandı.

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