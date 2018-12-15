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Rum Meclisi'nde panolu protesto

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Rum Meclisi’nde önceki gün 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü esnada, bazı sivil toplum örgütlerinden temsilciler üzerlerinde Yeter Artık, Buna Bir Son Verin”, “1974: Göçmen, 2018: Evsiz”, “Bugün Ne Kadar Yoksulluk Var” şeklinde sloganlar yazan panolar açtılar

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Rum Meclisi'nde panolu protesto
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Rum Meclisi’nde önceki gün 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü esnada, bazı sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin, üzerlerinde fakirlik ve ipotekli malların elden çıkarılması aleyhinde sloganların yazılı olduğu panoları, meclis salonunun balkonuna astıkları belirtildi.
Haberi veren Fileleftheros gazetesi, panoların fark edilmesiyle birlikte, Rum Meclisi’ne başkanlık eden Dimitris Şilluris’in duruma müdahale ettiğini yazdı.
Şilluris’in Meclis’teki polislerin panoları almasını istediğini, ardından da protestoculara seslenerek dışarı çıkmalarını istediğini kaydeden gazete, protestocuların ise eylemlerini sürdürmekte ısrarcı olmadıklarını kaydetti.
Gazete protestocuların elinde aralarında “Yeter Artık, Buna Bir Son Verin”, “1974: Göçmen, 2018: Evsiz”, “Bugün Ne Kadar Yoksulluk Var” şeklinde sloganlar yazan panolar bulunduğunu ekledi.
 

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