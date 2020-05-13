Rum Meclisi “Filoksenia Konferans Merkezi”ne taşınıyor

Rum Meclisi’nin “Filoksenia”daki ilk genel kurulu 19 Mayıs’ta, ilk komite toplantısı da 20 Mayıs’ta yer alacak

Rum Meclisi, yeni tip korona virüs şartları nedeniyle önümüzdeki hafta “Filoksenia Konferans Merkezi”ne taşınıyor. Milletvekilleri gelecek haftadan itibaren, yeni bir değişikliğe kadar, gerek meclis genel kurulları gerek komite toplantıları için konferans merkezinde hazır bulunacak.

Politis ve diğer gazetelere göre, Rum Meclisi’nin “Filoksenia”daki ilk genel kurulu 19 Mayıs’ta, ilk komite toplantısı da 20 Mayıs’ta yer alacak. Her bir toplantı için “Filoksenia Konferans Merkezi”ne 5 bin Euro ödenecek ve Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek kullanım ücreti 50-60 bin Euro’ya ulaşacak.

Meclis toplantıları için önerilen diğer 4 seçenek arasında en maliyetli olanının Filoksenia olduğu, ancak siyasi partiler tarafından devlete ait olan bu mekânın tercih edildiği kaydedildi.

Haberde, Rum Meclisi’nin, toplantı giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığı bu nedenle, yürütme tarafından onaylanmasının ardından geçirilecek ek bütçeden yararlanılacağı da kaydedildi.