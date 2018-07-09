banner107
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
Kupa sonrası bonservisi uçacak 17 futbolcu
25 0
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
Mormenekşelilerin çöplük isyanı büyüyor
25 0
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
Alptürk - Yücener hızlı başladı, önde bitirdi!
30 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
144 0
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
“Ortak kültürel miras, insanlığın da mirası”
28 0
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
Hırvatlar penaltılarla yarı finalde
38 0
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
MTG'de kiralıklar belirlenmeye başladı
369 0
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
Yeni bir dev: 2019 Ram 1500
57 0
banner82
banner147

Rum Maliye Bakanı istifa etti

banner27

Rum Maliye Bakanı istifa etti
banner137

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in iki hafta önce istifa ettiğini ancak kendisinin bu istifayı kabul etmediğini açıkladı.
Rum radyosunun haberine göre, Rum Kooperatif Bankası’nın Hellenic Bank’a satılması gündeme geldiği ilk günlerde istifa etmeye hazır olduğunu dile getiren Yeorgiadis’in istifa mektubunu Anastasiadis’e sundu.
Rum Meclisi’nin dün akşamki oturumunda, satışın onaylanmasının akabinde muhalefetten Yeorgiadis’e tepki yağması üzerine, Yeorgiadis gitmeye hazır olduğunu açıkladı. 
Anastasiadis bugün yazılı açıklama yaparak, Yeorgiadis’in istifasını doğruladı ancak Yeorgiadis’in icraatlarına güvendiğini ve bu istifanın haklı gerekçeleri bulunmadığını kaydetti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.