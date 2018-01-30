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Rum kamu borcunun sürdürülebilirlik riski düşüşte

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Rum kamu borcunun sürdürülebilirlik riski düşüşte
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Avrupa Komisyonu’nun, Rum kamu borcunun sürdürülebilirlik riskinde düşüş gördüğü belirtildi. 
Alithia gazetesi ekonomi sayfası, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin kamu borçlarına yönelik son raporunda yer alan değerlendirmelere yer verdi. 
Gazete Avrupa Komisyonu’nun, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkenin, tehlike riskinin yüksekten orta düzeye saptığını tespit ettiğini yazdı. 
Habere göre, Avrupa Komisyonu ayrıca yine aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkenin risk sınıflandırılmasının güvenli düzeye yönelik iyileşme gösterdiğini vurguladı. 

Komisyon, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu bazı ülkelerde batık krediler konusunun sorun olmaya devam ettiğinden de söz etti.  
Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs kamu borcunun önümüzdeki yıllarda azalacağı tahmininde bulunduğunu, 2018 yılında kamu borcunda GSYH’nın yüzde 92.4’ü kadar azalma beklediğini yazdı. 

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