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Rum hükümetinden tarım sektörü için destek paketi

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Rum hükümetinden tarım sektörü için destek paketi

Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı, tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla 20 maddelik bir paket hazırladı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım ve Çevre Bakanlığı’nın, Covid-19 nedeniyle ilgili alınan kararların ardından etkilenen tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla 20 maddelik destek paketi hazırladığını yazdı.
Habere göre, tarım destek paketi 22 milyon Euro’yu öngörüyor.
Gazete tarım destek paketi içerisinde, üzüm üreticilerinin, sebze ve çilek üreticilerinin, narenciye üreticilerinin, ürünlerini sadece halk pazarlarına satan kişilerin, hava şartlarından dolayı ürünleri zarar gören kişilerin ve balıkçıların desteklenmesi gibi maddelerin de bulunduğunu belirtti. 

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