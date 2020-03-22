banner411
banner69
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
6 0
Mülteciler için yardım yağdı
Mülteciler için yardım yağdı
6 0
 
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
23 0
Bu krizden nasıl çıkılacak?
Bu krizden nasıl çıkılacak?
26 0
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
143 0
Motor sporlarına ilgi artırıyor
Motor sporlarına ilgi artırıyor
26 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
39 0
banner374

Rum hükümetinden 1,5 milyarlık likidite

banner27

Rum hükümetinden 1,5 milyarlık likidite

 Rum Hükümeti’nin, korona virüsü nedeniyle likidite sıkıntısı çekecek olan işletmeleri ve serbest çalışanları, 1,5 milyar Euro’luk garanti mekanizması vasıtasıyla destekleme planlaması yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Rum Maliye Bakanlığı’nın 1,5 milyar Euro’ya varabilecek yeni kredilerin garanti edileceği bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını ve bazı kriterlere haiz olan işletmeler ile serbest çalışanları, likidite sıkıntısı çekmeyecekleri şekilde desteklemeyi hedeflediğini yazdı.

Haberde, devletin sunacağı garanti mekanizmasının kamu borcunu etkilemeyeceği; ancak bu durumdan dolayı bazı yükümlülüklerin (contingent liabilities) doğabileceği ve kamu borcunda artış yaşanabileceği ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.