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Rum halkı için 9 milyon maske alınıyor

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Rum halkı için 9 milyon maske alınıyor

Fileleftheros gazetesi, “Gizli Taşıyıcılardan Korkuluyor” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin, binlerce test yapılması suretiyle, koronavirüsü taşıyan fakat tanı konulmamış mümkün olduğunca çok kişiyi tespit etmek için mücadele ettiğini yazdı.
Bilim insanlarının binlerce asemptomatik hasta olduğu konusundaki uyarılarının tehlike çanlarını çaldığını, öte yandan uzmanların da bunun oldukça tehlikeli bir durum olduğundan endişe ettiğini yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığının ise vatandaşlara dağıtmak için toplam 9 milyon maske satın alacağını belirtti.
 

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