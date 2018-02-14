Rum göçmenler, Rum Yönetimi'nden Kuzey'deki mallarını satın almasını istedi

Güney Kıbrıs'ta yaşayan her şeylerini kaybetmiş ve KKTC’deki eski malını teminat göstererek Kurumdan kredi almış bazı kişilere, (KKTC’deki eski mallarını, devletin almasıyla) yardım edilmesi yönünde Rum Maliye Bakanlığına öneride bulunulduğu bildirildi

Rum göçmenlerin, Rum Yönetimine, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak zorunda kalmamaları için ödeyemedikleri borçlarına karşılık KKTC’deki eski mallarını alması yönünde çağrıda bulundukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde dün Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu’nun 2018 bütçesinin görüşüldüğünü yazdı.

Gazete, toplantıda gerek Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu, gerekse Rum Maliye Bakanlığı yetkililerinin Rum göçmenlerin taleplerine değindiğini aktardı.

Habere göre, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu Akis Puros, göçmenlerin, Kuruma borçlarını ödeyebilmeleri için KKTC’deki eski mallarını Rum Yönetiminin alması önerisinde bulunduğunu belirtti.

Her şeylerini kaybetmiş ve KKTC’deki eski malını teminat göstererek Kurumdan kredi almış bazı kişilere, (KKTC’deki eski mallarını, devletin almasıyla) yardım edilmesi yönünde Rum Maliye Bakanlığına öneride bulunulduğunu anlatan Puros, öneriye göre Kıbrıs sorununun çözülmesi ya da göçmenlerin ekonomik durumlarının iyileşmesi durumunda devletin bunları “bugünkü sahiplerine” tekrar satabileceğini söyledi.

Puros, bu uygulamanın yıllık maliyetinin yılda 3-4 milyon Euro civarında olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Puros ayrıca göçmenlerin, devletin sağladığı konut programı ve diğer programlardan mahrum bırakılması yoluyla Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarının engellenmesi için gösterilen çabalara karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

KURUMUN BÜTÇESİ 108 MİLYON EURO

Öte yandan Alithia gazetesi Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu’nun 2018 yılı bütçesinin 108 milyon Euro olduğunu yazdı.

Habere göre bu yılki bütçenin, 2017 yılına göre 3 milyon Euro kadar daha fazla olduğu belirtiliyor.

DİSİ Milletvekili Mariella Aristidu da yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Kurumun göçmenlere yaptığı yardımları takdir etti.

Aristidu, verilere göre Kurumun şimdiye kadar göçmenlere konut, sağlık, eğitim ve çalışma gibi alanlarda 2 milyar Euro’luk yardım ve kredi verdiğini de belirtti.