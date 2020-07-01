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Rum gazetecinin cep telefonu dinleniyor, bilgisayarı takip ediliyordu

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Rum gazetecinin cep telefonu dinleniyor, bilgisayarı takip ediliyordu

Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in, 3 yıldan beri cep telefonunun dinlendiği, bilgisayarının ise takip edildiği şikayetlerinin, uluslararası boyut kazandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in yaptığı suçlamalarla ilgili olarak DİSİ ve AKEL’in açıklama yaptığını; konunun, Uluslararası Basın Enstitüsü ve araştırmacı gazetecilerden oluşan Organize Suç ve Yolsuzlukların Haberleştirilmesi Projesi (OCCRP) tarafından da irdelendiğini yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, konudan duyduğu endişeyi dile getirerek olayın ilgili makamlar tarafından araştırılmasını istedi.

DİSİ yaptığı açıklamada, olayın zaten sorgu makamları tarafından araştırılmakta olduğunu belirtti.

Gazete Drusiotis’in bilgisayarından yaptığı araştırma çerçevesinde topladığı verilerin kaybolduğunu, 8 Haziran tarihinde ise internetle bağlantısı olan  yazlık evindeki güvenlik kameralarının devre dışı kaldığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, bu yaşanan olaylardan bir hafta önce, kötü amaçlı yazılım paketlerinin yerleştirildiğini, ayrıca cep telefonuna da bilgisi dışında, uygulamaların yüklendiğini belirtti.

Gazete bu olayın, Drusiotis’in bir araştırmasının ve olayla ilgili faillere ulaşacak delilleri belirlemesiyle alakalı olduğunu yazdı.

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