Rum Gazeteci Yennaris hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ın tanınmış gazetecilerinden KostasYennaris’in geçtiğimiz pazar akşamı gece yarısından sonra, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, KostasYennaris’in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölmesi haberine geniş bir şekilde yer verirken Yennaris’in ölümünün de büyük üzüntüye yol açtığını yazdılar.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis, Meclis Başkanı DimitrisŞilluris, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı (ESK) başta olmak üzere birçok örgüt Yennaris için taziye mesajı yayımladı.

Gazete KostasYennaris’in, cenaze töreni, 2 Ocak tarihinde saat 14:00’te Güney Lefkoşa’daki “Ay.Konstantinu ve Elenis” Kilisesi’nde gerçekleştirilecek.

Yennaris’in ailesi saat 13:00-14:00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul edecek.

Bilindiği üzere KostasYennaris, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’te de görev yapmış ayrıca çeşitli arşiv çalışmalarına da imza atmıştı.