Rum futbolunda “enjeksiyon şoku”

Güney Kıbrıs’taki “Alki Oroklini” futbol takımına mensup 27 ve 23 yaşlarındaki iki futbolcunun, dün Polise yaptığı suç duyurusunun Rum futbolunu alt üst ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Futbolda Enjeksiyon Şoku” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, iki futbolcuda kısa zaman önce kalp sorunları baş gösterdiğini ve kendilerine geçen sene şırıngayla intravenöz (damardan) maddeler verildiğini yazdı.

Panayotis Loizidis ile Panayotis Frankesku isimli Rum futbolcuların, baş gösteren kalp sorunları yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldıklarını ifade eden gazete, futbolcuların suç duyurularının Larnaka Polisi tarafından alınmasının akabinde, bir sonraki adımlara karar verilmesi ve suçlamaların ele alınacağı şekil konusunda bir toplantı yapıldığını belirtti.

İki futbolcunun, kendilerine bu maddeleri veren kişinin ismini de polise verdiklerini kaydeden gazete, ilk önce futbolculara enjekte edilen maddeler konusunda araştırma yapılacağını ve daha sonra bahsedilen kişinin sorguya çağrılacağını ifade etti.

İlgili mevzuata göre, intravenöz olarak verilen her türlü ilacın başka bir şahıs değil doktor tarafından yapılması gerektiğine vurgu yapan gazete, neredeyse tüm futbol dünyasını meşgul eden meseleyle ilgili belirleyici olan faktörün, futbolculara hangi maddelerin verildiği olduğuna işaret etti.

Bunun netleşmesinin akabinde, soruşturmaların da yön alacağını yazan gazete, futbolcuların dün “Tüm Kıbrıs Futbolcular Birliği” Başkanı eşliğinde polise giderek, 2017–2018 sezonu boyunca, takımla işbirliği bulunan bir kişinin şırıngayla kendilerine bazı maddeler enjekte ettiğini ve bu şahsın kendilerine bunların hangi maddelerden ibaret olduğunu söylemediği konusunda şikâyette bulunduklarını belirtti.

Gazete iki futbolcunun Rum polisinden, kısa zaman önce teşhisi konulan ve kendilerini futbol kariyerlerine erkenden son vermeye zorlayan kalp problemlerinin, ne ölçüde dış faktörlerden kaynaklandığını araştırmaya çağırdıklarını ekledi.

Politis gazetesi de “Kalple İlgili Şüpheli İlaçlar - İki Futbolcu İlaçları ve İsimleri de Verdi” başlıklı haberinde, suç duyurunda bulunan futbolcuların polise ilaçları ve bunları kendilerine uygulayan meşhur bir kimyagerin adını verdiklerini yazdı.