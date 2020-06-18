Rum Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yaklaşık 7 buçuk yıldır yürüttüğü Enerji Bakanlığı görevinden istifa etme kararını yeniden gündeme getirdiğini, istifası kabul edilen Lakkotripis’in, Temmuz ayı ortalarında görevinden ayrılmasının beklendiği kaydedildi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, çok önceden almış olduğu ancak bazı sebeplerden ertelediği kararı uyarınca, bakanlıktan istifa ettiği, görevini Temmuz ayı içerisinde bırakacağı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, yaklaşık 7 buçuk yıldır yürüttüğü Enerji Bakanlığı görevinden istifa etme kararını yeniden gündeme getirdiğini, istifası kabul edilen Lakkotripis’in, Temmuz ayı ortalarında görevinden ayrılmasının beklendiğini yazdılar.

Gazete, aynı bakanlıkta uzun süre görev yapması sebebiyle yapabileceği katkının minimum düzeyde olduğu inancını taşıyan Lakkotripis’in, istifa kararını çok önceden almış olduğunu ancak Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki yeni sondaj evresinin başlamasına kadar istifasını erteleme yönünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le fikir birliğinin bulunduğunu vurgulayarak, Korona salgını sebebiyle sondaj programının değişmesi üzerine istifa kararının yeniden gündeme geldiğini aktardı.

Haberde, Lakkotripis’in, İsrail’e yapacağı ziyarette Anastasiadis’e eşlik edeceğini ve Vasiliko bölgesinde doğal gaz depolama ve gaz haline getirme tesisinin temel atma törenin ardından görevinden ayrılacağı vurgulandı.