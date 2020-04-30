Rum Eğitim Bakanı okulların açılmasıyla ilgili bilgi verdi

Prodromu yaptığı açıklamada, öncelikle liseler ve teknik okulların son sınıftaki öğrencilerinin 11 Mayıs’ta eğitime yeniden başlayacağını söyleyerek ilk etapta, her sınıfta en fazla 12 öğrencinin bulunacağını ve sıkı protokollerin uygulanacağını vurguladı

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, devlet okulları ile özel okulların ne zaman ve hangi şartlarda açılabileceğine dair açıklama yaptı.

Rum haber kaynakları, Prodromu’nun yaptığı açıklamada, öncelikle liseler ve teknik okulların son sınıftaki öğrencilerinin 11 Mayıs’ta eğitime yeniden başlayacağını söylediğini duyurdu.

Akabinde ise, diğer lise sınıfları ile ilkokul ve ortaokulların açılacağını belirten Prodromu, kesin tarihin ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi.

Prodromu, Rum Eğitim Bakanlığı ile tüm eğitim örgütleri arasında ilerleyen günlerde, ilkokul, ortaokul ve liselerin tüm sınıflarının açılmasına ilişkin telekonferans görüşmesi yapılacağını belirtti.

İlk etapta, her sınıfta en fazla 12 öğrencinin bulunacağını ve sıkı protokollerin uygulanacağını vurgulayan Prodromu, sınav tarihleriyle ilgili olarak ise ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını ifade etti.

Yeni programın 11 Mayıs’ta okul müdürlükleri tarafından açıklanacağını söyleyen Prodromu, farklı teneffüs saatleri olacağını ve temizlik/dezenfektasyon ile ilgili sıkı kurallar olacağını kaydetti.

Prodromu, ebeveynlerin okul idaresini hassas durumlarla ilgili bilgilendirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Uzaktan eğitimin bir süre daha devam edeceğini belirten Prodromu, bakanlığın bin 300 tablet sipariş ettiğini söyledi.

Tüm devlet anaokulları ve ilkokullarının en kısa sürede açılacağını ifade eden Prodromu, sınıf sayılarının az olabilmesi için ilkokulların bazı bölümlerinin başka okullara taşınabileceğini kaydetti.

Prodromu, özel eğitimcilerle de yoğun temas halinde olduklarını ve ne gibi düzenlemeler yapılabileceğinin tartışıldığını belirtti.

Prodromu, eğitimini Yunanistan’da sürdüren ve kısıtlayıcı tedbirler kapsamında Yunanistan’a dönemeyen öğrencilerin ise, bakanlığa başvurmalarını istedi.