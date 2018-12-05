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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Rum Dışişleri Bakanlığı, Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için girişim başlattı

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Rum Dışişleri Bakanlığı, Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için girişim başlattı
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Rum Dışişleri Bakanlığı’nın pazar günü KKTC’ye kara giriş kapısından giriş yaptığı sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Suriyeli Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için girişim başlattığı bildirildi.

Haravgi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olan Chikhou’nun serbest bırakılması için BM Barış Gücü nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunduğunu ve sürekli temas halinde olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıs Türk basını kaynak gösterilerek, Chikhou’nun, Zeytin Dalı harekatı nedeniyle Güney’de yaşayan Kürtlerin 2017’de düzenlediği protesto eylemlerine katıldığını, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini ve Türk bayrağını yere atarak çiğnediği, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın afişini taşıdığı ve örgüt lehine slogan attığı gerekçesiyle pazar günü KKTC polisi tarafından tutuklandığı belirtildi. 

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