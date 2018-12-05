Rum Dışişleri Bakanlığı, Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için girişim başlattı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın pazar günü KKTC’ye kara giriş kapısından giriş yaptığı sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Suriyeli Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için girişim başlattığı bildirildi.



Haravgi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olan Chikhou’nun serbest bırakılması için BM Barış Gücü nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunduğunu ve sürekli temas halinde olduğunu yazdı.



Haberde, Kıbrıs Türk basını kaynak gösterilerek, Chikhou’nun, Zeytin Dalı harekatı nedeniyle Güney’de yaşayan Kürtlerin 2017’de düzenlediği protesto eylemlerine katıldığını, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini ve Türk bayrağını yere atarak çiğnediği, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın afişini taşıdığı ve örgüt lehine slogan attığı gerekçesiyle pazar günü KKTC polisi tarafından tutuklandığı belirtildi.