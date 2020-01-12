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Rum cezaevinde ilk eşcinsel evliliği

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Rum cezaevinde ilk eşcinsel evliliği

Rum merkezi cezaevinde tutuklu bulunan biri Kıbrıs Ermeni’si, diğeri de Brezilyalı iki eşcinsel mahkûmun, önceki gün birlikte yaşama sözleşmesi imzalamak suretiyle, hayatlarını birleştirdikleri haber verildi.
Rum gazeteleri konuya büyük ilgi gösterirken, Alithia gazetesi, Kıbrıs Ermeni’si KevorkTontian ile Brezilyalı Wemson Cabral Da Costa’nın, tahliye olana kadar aynı hücreyi paylaşacaklarını yazdı.
Gerek cezaevi, gerek de Güney Kıbrıs genelinde, hala daha cezalarını çekmekte olan iki erkek eşcinsel mahkûm arasında ilk kez birlikte yaşama sözleşmesi imzalandığına dikkat çeken gazete, iki eşcinsel erkek mahkûm arasındaki bu evliliğin, Avrupa’da ise ikinci olduğuna işaret etti.
Haravgi gazetesi ise haberinde, iki şahıstan birinin iki yıl önce serbest kaldığını, fakat cezaevine dönmek için yine suç işlediğini yazdı.

 

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