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Rum başkanlık seçiminde 11 bin 683 yurtdışı seçmen oy kullanacak

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Rum başkanlık seçiminde 11 bin 683 yurtdışı seçmen oy kullanacak

Güney Kıbrıs’ta 28 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Rum Başkanlık seçimleri için oy kullanacak yurtdışı seçmen sayısının 11 bin 683 olduğu bildirildi. 

Alithia gazetesi, yurtdışında kurulacak 38 seçim merkezinde oy kullanacakların yüzde 90’ının Yunanistan ve İngiltere’de kaldığını kaydetti. 

Gazete, buna göre Yunanistan’da 5 bin 930, İngiltere’de de 4 bin 117 kişinin oy kullanma hakkının olduğunu aktardı.

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