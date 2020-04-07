Rum basınına 700 bin Euro’luk katkı

Rum basın-yayın organlarına 700 bin Euro’luk ödeneğin onaylanması bekleniyor

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan 4 günlük gazetenin, korona virüsü nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler yüzünden zor durumda olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, yazılı basının korona virüsü tedbirleri nedeniyle büyük yara aldığını ve bugün, Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ve yazılı basın temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun yarınki toplantısında, basın-yayın organlarına eşit şekilde dağıtılmak üzere 700 bin Euro’luk ödeneğin onaylanmasının beklendiği belirtildi.