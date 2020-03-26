banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
34 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
39 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
19 0
13 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
94 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.3B 0
banner374

Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni ekonomik önlemler

banner27

Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni ekonomik önlemler

Rum Bakanlar Kurulu, bu sabah gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, ağırlıklı olarak tarım sektörünü destekleyen bir dizi önlem açıklarken, kamu hastaneleri ile özel hastaneler arasında işbirliği protokolü imzalandığını da duyurdu.
Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, korona virüsüyle mücadelenin ekonomik etkileri çerçevesinde bir dizi önlem daha aldığını aktardılar.
Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu, daha önce alınan bir dizi önlemin yanı sıra, tarım sektörünü destekleyecek bazı önlemleri de karara bağladı.
Açıklanan önlemler arasında, çiftçilerin üç aylık sürede tüketecekleri su miktarının yüzde 20’sinin ücretsiz olması, Ağustos ayına kadar su kesintisi yapılmaması, tarımda çalışan üçüncü ülke vatandaşlarının çalışma izinlerinin otomatikman yenilenmesi gibi unsurlar dikkat çekiyor.
Habere göre, sokak hayvanlarına yardım yapan kuruluşlara, mama ve diğer ihtiyaçlar için 50 bin Euro verilmesi de karara bağlandı.
HASTALARIN ÖZEL HASTANELERE SEVKİ KONUSUNDA PROTOKOL
Rum haber kaynakları ayrıca, Rum Sağlık Bakanlığı ile Özel Hastaneler Derneği arasında, devlet hastanelerinin yükünü azaltma amacıyla hasta sevkleri konusunda protokol imzalandığını belirttiler.
Açıklamada, söz konusu protokolle, hali hazırda mevcut işbirliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı da ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.