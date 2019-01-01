Rum Bakanlar Kurulu ENI şirketinin sözleşmesini uzattı

Rum Bakanlar Kurulu’nun “ENI Cyprus Limited- KOGAS Cyprus Limited’in” talebini onayladığını ve şirketin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 2, 3 ve 9 numaralı parsellerle ilgili olarak 2013 yılının Ocak ayından bu yana elde etmiş olduğu hidrokarbonların araştırılması ve geliştirilmesi haklarını, 2020 yılının Ocak ayına kadar bir yıl daha uzattı

Rum Bakanlar Kurulunun, İtalyan ENI şirketinin talebini onayladığı ve şirketin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 2, 3 ve 9 numaralı parsellerle ilgili haklarını 2020 yılının Ocak ayına kadar uzattığı haber verildi.



Rum haber kaynakları, Rum Bakanlar Kurulu’nun “ENI Cyprus Limited- KOGAS Cyprus Limited’in” talebini onayladığını ve şirketin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 2, 3 ve 9 numaralı parsellerle ilgili olarak 2013 yılının Ocak ayından bu yana elde etmiş olduğu hidrokarbonların araştırılması ve geliştirilmesi haklarını, 2020 yılının Ocak ayına kadar bir yıl daha uzattığını yazdı.



ENI-KOGAS konsorsiyumunun, bahse konu parsellerdeki haklarını uzatma konusundaki talebinin, şirketler grubunun bu parsellerde sondaj yapma konusundaki kararını ifade ettiği belirtilen haberde, 3’üncü parselde yer alan “Supya” hedefindeki sondajın ertelenmesine neden olduğu ileri sürülen “Türk provokasyonlarına” bağlı olarak, bunun oldukça önemli bir şey olduğuna işaret edildi.



Haberde, bunun başlangıçtaki iki uzatmanın akabinde, 2013 yılının Ocak ayında imzalanan üç sözleşmede öngörülen üçüncü ve son uzatma olduğu da ifade edildi.



“Edinilen bilgilere” göre, Fransız Total şirketinin, ENI şirketiyle 6’ncı parselde işbirliği yapmasının akabinde, 2, 3 ve 9 numaralı parsellerle ilgili haklara sahip olan ENI-KOGAS konsorsiyumuna katılmaya büyük ilgi duyduğu da ifade edilen haberde, Total şirketinin, bu gidişata yönelik anlaşmaya varmaları için, ENI şirketiyle temas içerisinde olduğu da kaydedildi.