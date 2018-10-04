Rum Bakanlar Kurulu 7. parsel için çağrı yaptı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde faaliyet gösterten doğalgaz şirketlerine, 7. parselde de faaliyet gösterme çağrısı yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün, konuyla ilgili karar aldığını ve bu kararla, Amerikan ExxonMobil, İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinin, 7. parselde de faaliyet göstermesiyle “MEB” için “koruma kalkanı” oluşturulmasını; ayrıca Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının durmadığının gösterilmesini hedeflediğini yazdı.

Gazete, güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, Türkiye’nin ExxonMobil şirketini, gerek Qatar Petroleum şirketiyle 10. parselde yapacağı sondajda, gerekse 7. parsel veya diğer parsellerde yapacağı sondajlarda rahatsız etme niyeti bulunmadığını; çünkü bu durumun kendisini ABD ile karşı karşıya getirebileceğini iddia etti.

Aynı bilgilerin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji oyunlarına seyirci kalmayacağını belirttiğini de öne süren gazete, Türkiye’nin, ExxonMobil’in Kasım ayında sondaja başlamasının akabinde, Kıbrıs’ın güneydoğusunda Mağusa’dan Karpaz’a kadar olan deniz bölgesinde sondaja başlayabileceğini savundu.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dünkü Bakanlar Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada, jeolojik sebeplerle farklı şirketler tarafından ilgi gösterilen 7. parselle ilgili, yasadaki maddenin uygulanmasına ve “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlere, komşu parseller için de talepte bulunma hakkı tanınmasına karar verildiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğalgaz ithali için gereken altyapının oluşturulmasına yönelik ihale belgelerini de dün onayladığı kaydedildi.

Öte yandan Politis gazetesi ise, sıvılaştırılmış doğalgaz ithali için gereken altyapının oluşturulmasına yönelik ihalenin yarın açıklanacağını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, sıvılaştırılmış doğalgazı tekrar gaz haline getirecek yüzer tesis için başta öngörülenden daha büyük bir yüzer tesis alınacağını da kaydetti.