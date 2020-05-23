RMMO Fransız fırkateyniyle tatbikat yapacak

RMMO Komutanlığı, “Arhipliarhos Yoannidis” isimli açık deniz gemisinin, “Nireas-1” ve “Posidonas-1” isimli sürat tekneleriyle birlikte, Larnaka’nın güneyindeki deniz bölgesinde, Fransız fırkateyni ile eğitim tatbikatları yapacak

RMMO Komutanlığının, Fransız donanmasına ait “FS Aconit F-713” fırkateyninin Larnaka’ya demirlemesi çerçevesinde eğitim tatbikatlarının yapılmasını planladığı ve icra ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, RMMO Komutanlığının açıklamasına dayanarak, “Arhipliarhos Yoannidis” isimli açık deniz gemisinin, “Nireas-1” ve “Posidonas-1” isimli sürat tekneleriyle birlikte, Larnaka’nın güneyindeki deniz bölgesinde, Fransız fırkateyni ile eğitim tatbikatları yapmak için dün Ay.Napa marinasından demir aldığını yazdı.

Gazete, “CYP/FRA-01/2020” kod isimli uluslararası “Passing Execise (Passex)” tatbikatının icra edilmesi için, Güney Kıbrıs ile Fransa Savunma Bakanları arasındaki “Savunma Konularına İlişkin İşbirliği Anlaşmaları” yönündeki memorandumun uygulamaya konulduğunu belirtti.

Ortaya konulan hedeflerin ve de tatbikatın nesnel amacının, çalışabilirlik ve sinerjinin yanı sıra RMMO ve Fransa donanmaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirten gazete, işbirliğinin denizde “Niopsias” (Compliant Cross-Boarding Exercise/VBSS) mutabakat egzersizinin de yapılmasını içerdiğini yazdı.

Habere göre tatbikat, başarılı olarak değerlendirildi.